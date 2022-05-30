Йому вдалося врятувати 10 захисників України.

28-ма окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів Зимового походу розповіла історію подвигу старшого лейтенанта Сергія Ткачука, який вивіз поранених бійців з оточеного села.

Як зазначили у бригаді, у квітні Ткачук отримав надскладне завдання - доставити оточеним бійцям в одному з сіл зброю та евакуювати звідти поранених.

"Мені здавалося, що це квиток в один кінець, але накази командування не обговорюються. Вночі ми рушили морем. Дорога була нелегкою, більше ніж чотири години ми йшли посеред шторму", - розповів вів.

Старший лейтенант завчасно попередив командирів оточених підрозділів та використав вогонь дружньої артилерії як прикриття. У таких умовах він почав оперативно передавати озброєння та забирати поранених.

"Росіяни нас помітили лише коли виходили звідти. І тоді розпочався кошмар. Човен був перевантажений, ми не могли відійти швидко. А орки били прицільно - ще метр, і було б пряме влучення з БМП-3. Та тоді хвиля опустила нас і снаряд пролетів повз. Зв'язок зник, ротні доповіли, що ми можемо не повернутися. Але дав Бог, все обійшлося", - пригадує військовий.

Шлях морем був надскладним: крижана вода, човен поступово тоне, поранені хвилюються, що загинуть просто у морі.

"Ми висадились далі місця призначення. Хто міг йти, рушив зі мною. Їм було важко, але зупинятися не можна було. Дійшли до одного з населених пунктів, де викликали пошукову бригаду. … Єдине, що було страшно - втопитися у тому штормі. Бо я ж хотів людей врятувати. Побратими сказали мені, що на таке спроможний лише я. Не знаю, чому. Певно, довіряють", - каже Ткачук.

У такий спосіб вдалося врятувати 10 захисників України, наразі вони отримують медичну допомогу, а сам Ткачук продовжує виконувати бойові завдання.

Ткачук почав свій бойовий шлях у 1998 році солдатом. З 2014 року безперервно боронить Україну. Тепер - як командир батальйону 28 ОМБр.

Він був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України "Вогнепальною зброєю" пістолетом Glock-19. А указом президента Володимира Зеленського від 18 травня старший лейтенант його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Вдома його з перемогою чекають дружина та 2 доньки.

Як писав УНІАН, 24 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що упродовж трьох місяців повномасштабної російсько-української війни понад 15 тисяч українців було відзначено державними нагородами, 115 – надано звання Героя України, з яких 75 – посмертно.

Вас також можуть зацікавити новини: