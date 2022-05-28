Таким чином вони намагаються уникнути відповідальності за втрату техніки.

Командири окупантів забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів. Щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації. З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45 відсотків наявної автомобільної техніки. "Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що захисники України вже знищили понад 2 тис. 200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині окупанти шукають патрони українського виробництва для "самострілу".

Вас також можуть зацікавити новини: