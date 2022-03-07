Два дні тому СБУ викрила організаторів "федеративної республіки Україна". Колаборанти планували вести підривну діяльність в тилу наших військових. Вони хотіли розколоти країну і створити нову "народну республіку", до якої увійшли б Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. А нещодавно з'ясувалося, що президент РФ Володимир Путін дуже розраховував на таких агентів і підривну діяльність в Україні. Це й не дивно, якщо врахувати колосальні кошти, які виділялися на проросійську пропаганду і створення так званої "п'ятої колони" в нашій країні. Тепер голова РФ вирішив розібратися, на що були витрачені всі гроші, адже в Україні окупантів зустрічають не з квітами, а зі зброєю напереваги і готовністю захищати батьківщину до перемоги.
Українська розвідка повідомила УНІАН, що Путін віддав цікавий наказ начальнику контрольно-ревізійного управління Адміністрації президента Дмитру Шалькову, начальнику слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, генеральному прокурору Ігорю Краснову і першому заступнику директора ФСБ Сергію Корольову. Президент РФ доручив розібратися, куди були спрямовані кошти, які виділялися на підривну діяльність в Україні з 2014 по 2022 роки.
У розкраданні коштів підозрюються колишній помічник президента Владислав Сурков, колишній керівник управління з культурних і громадських зв'язків з ближнім зарубіжжям генерал Володимир Чернов, його наступник на цій посаді Ігор Маслов, начальник 5-ї Служби ФСБ генерал Сергій Бесіда, голова Росспівробітництва Євген Примаков, колишні куратори українського напрямку при Мінекономрозвитку Михайло Бабич і Яна Лантратова, нинішній міністр закордонних справ Абхазії Інал Ардзінба та інші.
За даними української розвідки, згадані особи вкрали близько $5 мільярдів. Путін вважав, що ці гроші направили на пропаганду, агітаційну діяльність, агентів серед націоналістичних організацій, мережу активістів і так далі. Однак президента РФ всі вісім років кормили відвертою дезінформацією, а кошти просто "освоювали". Він розраховував, що в Україні армію РФ чекає потужна підтримка, а на практиці ситуація вийшла зворотною. Розслідування, яке ініціював російський президент, має стати тривожним дзвінком для Віктора Медведчука. Олігарх витратив на ті ж цілі близько мільярда доларів.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.