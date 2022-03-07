Президент РФ щиро вірив, що для нього підготували першокласну мережу агентів в нашій країні.

Два дні тому СБУ викрила організаторів "федеративної республіки Україна". Колаборанти планували вести підривну діяльність в тилу наших військових. Вони хотіли розколоти країну і створити нову "народну республіку", до якої увійшли б Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. А нещодавно з'ясувалося, що президент РФ Володимир Путін дуже розраховував на таких агентів і підривну діяльність в Україні. Це й не дивно, якщо врахувати колосальні кошти, які виділялися на проросійську пропаганду і створення так званої "п'ятої колони" в нашій країні. Тепер голова РФ вирішив розібратися, на що були витрачені всі гроші, адже в Україні окупантів зустрічають не з квітами, а зі зброєю напереваги і готовністю захищати батьківщину до перемоги.

Українська розвідка повідомила УНІАН, що Путін віддав цікавий наказ начальнику контрольно-ревізійного управління Адміністрації президента Дмитру Шалькову, начальнику слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, генеральному прокурору Ігорю Краснову і першому заступнику директора ФСБ Сергію Корольову. Президент РФ доручив розібратися, куди були спрямовані кошти, які виділялися на підривну діяльність в Україні з 2014 по 2022 роки.

У розкраданні коштів підозрюються колишній помічник президента Владислав Сурков, колишній керівник управління з культурних і громадських зв'язків з ближнім зарубіжжям генерал Володимир Чернов, його наступник на цій посаді Ігор Маслов, начальник 5-ї Служби ФСБ генерал Сергій Бесіда, голова Росспівробітництва Євген Примаков, колишні куратори українського напрямку при Мінекономрозвитку Михайло Бабич і Яна Лантратова, нинішній міністр закордонних справ Абхазії Інал Ардзінба та інші.

За даними української розвідки, згадані особи вкрали близько $5 мільярдів. Путін вважав, що ці гроші направили на пропаганду, агітаційну діяльність, агентів серед націоналістичних організацій, мережу активістів і так далі. Однак президента РФ всі вісім років кормили відвертою дезінформацією, а кошти просто "освоювали". Він розраховував, що в Україні армію РФ чекає потужна підтримка, а на практиці ситуація вийшла зворотною. Розслідування, яке ініціював російський президент, має стати тривожним дзвінком для Віктора Медведчука. Олігарх витратив на ті ж цілі близько мільярда доларів.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: