Підозрюваним загрожує 10 років ув'язнення.

Українські правоохоронці затримали організаторів нових "народних республік" на Західній Україні. Метою колаборантів було розхитати ситуацію в тилу українських військових.

Про це повідомляє прес-служба СБУ

Зазначається, що до "федеративної республіки Україна" мали увійти Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області. Співробітники Служби безпеки України затримали організатора та його помічників в Івано-Франківській області.

Сепаратисти мали завербувати понад півтисячі зрадників у західних та центральних областях. Згідно з планом, вони повинні були ліквідувати силовиків та представників законної влади, після чого мало відбутися захоплення адміністративних будівель та проголошення "народних республік". Зрештою псевдореспубліки планували об'єднати в нову підконтрольну Москві державу.

За даним фактом відкрили провадження за статтею 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує 10 років ув'язнення.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Херсоні не відбувся мітинг за створення так званої "Херсонської Народної Республіки". На головну площу в місті вийшли люди з українськими прапорами, не побоявшись озброєних російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: