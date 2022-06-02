Загальна кількість переміщених осіб, які в'їхали в ЄС, в тому числі і не громадян України, становить 7 мільйонів чоловік.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ до країн ЄС з України втекли 5,3 мільйона українських громадян.

Про це повідомляє Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex).

Загальна кількість переміщених осіб, які в'їхали в ЄС, в тому числі і не громадян України, становить 7 мільйонів чоловік.

Разом з тим в агентстві зазначили, що останніми тижнями в Україну повертається більше людей, ніж залишає країну. З 25 по 31 травня з ЄС виїхали майже 260 тис. українців. Всього з початку війни на батьківщину повернулися 2,3 мільйона українців.

Станом на 23 травня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вперше зменшилася. За даними Міжнародної організації з міграції, їх загальна кількість у даний час оцінюється в 7,1 мільйона осіб, що на 11% менше, ніж з 3 травня.

Польща і Румунія, як і раніше, приймають найбільшу кількість осіб: 147 тис. і 32,8 тис. українських біженців відповідно перетнули кордони країн в період з 25 по 31 травня.

Також, за даними Frontex, щодня в Україну в'їжджає близько 144 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня польський уряд готується припинити виплачувати допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 грн) на харчування та проживання біженців з України.