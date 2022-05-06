"Адмірал Макаров" - третій фрегат проекту 11356Р на озброєнні Чорноморського флоту Росії.

Кремль не став коментувати інформацію про підбитий у районі острова Зміїний фрегат Чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

Про це пише пропагандистське ТАСС.

У Пєскова поцікавилися, чи володіє Москва якою-небудь інформацією про інцидент в Чорному морі. На що речник Путіна коротко відповів: "Ми не володіємо такою інформацією".

Раніше одеські журналісти писали про загоряння судна проекту 11356Р типу "Буревісник" в Чорному морі. А нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що спалахнув російський фрегат "Адмірал Макаров".

За інформацією журналістів, пожежа на кораблі сталась після влучання у нього української ракети "Нептун".

У той же час у оновлених даних Генштабу уточнюється, що росіяни станом на 6 травня втратили ще один корабель/човен.

"Адмірал Макаров" - третій фрегат проекту 11356Р на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Корабель входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів.

Фрегат було закладено 29 лютого 2012 року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді. Спущено на воду 2 вересня 2015 року.

Корабель оснащений комплексами РЕБ, крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами "Онікс", комплексами "БУК" та "Ігла-С", авіацією Ка-27ПЛ або Ка-31, а також БПЛА "Орлан".

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