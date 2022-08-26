За його словами, Росії це необхідно, щоб просто набратися сил.

Радник ОПУ Олексій Арестович прокоментував постійні спроби РФ "вийти" на переговори з Україною.

За його словами, Росії це необхідно, щоб просто набратися сил перед наступною спробою наступу, так як нинішня вже провалилася.

"Вони працюють на деескалацію, вона їм потрібна, працюють на "ні - війні". Дайте зупинитися, дайте припинення вогню і дайте сформувати цей 137 - тисячний корпус (мова про указ Путіна про збільшення чисельності ЗС РФ - УНІАН). Це смішно, коли країна, яка почала агресію з криком "ми вас зараз переможемо за три дні", через півроку випрошує перемир'я шляхом ядерного шантажу. Повоювали пацани", - зазначив Арестович.

"Грандіозна битва за Україну звелася до битви за сарай в Херсонській області і корівник в Пісках", - додав радник ОПУ.

Нагадаємо, раніше Арестович закликав забути про знищення Кримського мосту. За його словами, в України немає зброї, щоб її серйозно пошкодити.

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