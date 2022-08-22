В України немає зброї, щоб його серйозно пошкодити.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що зараз в української армії немає перспектив удару по Кримському мосту.

Про це він заявив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Коли-небудь, може бути, і дійде (до удару - УНІАН), але... Удар по Антоновському ще раз показує перспективи всіх цих ударів по Кримському мосту. Вони - ніякі. Кримський міст - це тактична ядерна зброя. Щоб його ефективно пошкодити. Але у нас її немає. І якби було, ми навряд чи б стали її застосовувати. Тому забудьте про Кримський міст. Символічний удар - може бути - шуганути. Але реально - "ніт"", - зазначив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, Збройні Сили України кілька разів завдавали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині. Останній раз по ньому вдарили 22 серпня, проте він все ще стоїть.

Раніше шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд заявив, що Україні зараз необхідно завдати удару по Кримському мосту, щоб змусити російських оккупнтов покинути півострів.

У той же час майор резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер вважає, що ЗСУ можуть вдарити Кримському мосту 24 серпня.

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