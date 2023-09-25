Противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області.

Збройні сили України відбили атаку російських окупантів в районі Кліщіївки та сім атак - в районі Мар’їнки.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Північного Донецької області", - повідомили у Генштабі.

Там додали, що під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися понад 25 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку впродовж доби ЗСУ успішно відбили сім атак загарбників безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару в районі цього населеного пункту.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів окупантів зазнали населені пункти Надія, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Васюківка Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, а на Шахтарському ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Крім того, на Запорізькому напрямку російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Вербового та Роботиного Запорізької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку авіаційних ударів зазнали Берислав, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове Херсонської області. Також загарбники з артилерії та мінометів обстріляли близько 10 населених пунктів.

"Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник, зокрема нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів біля Леонівки Чернігівської області, Попівки та Пономаренків Сумської області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

Втрати РФ на фронті перетнули 276 тисяч чоловіків

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії в Україні за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 276 тис. 270 осіб вбитими.

За минулий тиждень ЗСУ знищили 2,8 тис. російських загарбників, майже 200 артилерійських установок та майже 40 танків ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: