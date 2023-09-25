Збройні сили України відбили атаку російських окупантів в районі Кліщіївки та сім атак - в районі Мар’їнки.
Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби відбулося 17 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Північного Донецької області", - повідомили у Генштабі.
Там додали, що під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися понад 25 населених пунктів.
На Мар’їнському напрямку впродовж доби ЗСУ успішно відбили сім атак загарбників безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару в районі цього населеного пункту.
На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.
На Лиманському напрямку авіаційних ударів окупантів зазнали населені пункти Надія, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Васюківка Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.
На Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, а на Шахтарському ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.
Крім того, на Запорізькому напрямку російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Вербового та Роботиного Запорізької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів.
На Херсонському напрямку авіаційних ударів зазнали Берислав, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове Херсонської області. Також загарбники з артилерії та мінометів обстріляли близько 10 населених пунктів.
"Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник, зокрема нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів біля Леонівки Чернігівської області, Попівки та Пономаренків Сумської області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.
Втрати РФ на фронті перетнули 276 тисяч чоловіків
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії в Україні за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 276 тис. 270 осіб вбитими.
За минулий тиждень ЗСУ знищили 2,8 тис. російських загарбників, майже 200 артилерійських установок та майже 40 танків ворога.