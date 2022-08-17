Генерали РФ просто не можуть сказати Путіну про повний провал.

Армія РФ зараз займається лише тим, що імітує "бурхливу діяльність". Так військові намагаються приховати від президента країни-агресора Путіна, що терплять повну поразку.

Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв'ю Юлії Латиніній.

"Російське командування вирішує одну дуже важливу задачу: як би так зробити, щоб усі ще не зрозуміли, що вони програють. Тому що всі їхні зусилля на лінії фронту - це те, що в армії називається імітацією бурхливої діяльності. Інакше назвати потуги, які п'ятий тиждень поспіль переслідують за однією і тією ж схемою, неможливо", - зазначив він.

За словами Арестовича, коли люди хочуть чогось досягти, вони щось змінюють, намагаються обрати іншу тактику або ж просто переглядають план дій. А російські генерали цього не роблять. Наприклад, на Ізюмському напрямку військові РФ роблять одне і те ж, через що регулярно отримують відсіч ЗСУ.

Від Сіверська і до Бахмута вони відчайдушно намагаються" підрізати", заходити збоку, вийти хоча б на якісь околиці. І все одно нічого не домагаються, зазначив Арестович. Рашисти так і не можуть захопити Бахмут, вбиваються в Пісках і Авдіївці. Аналогічна ситуація на Запорізькому та Херсонському напрямку.

Обіцяного росіянами "страшного наступу" немає. За словами Арестовича, рашисти продовжують ходити в "божевільні" атаки і зазнають втрат, проте нічого не можуть цим досягти. РФ вже відправляє в Україну недоформований армійський корпус, який несе не тактичну, а стратегічну роль.

За словами Арестовича, зараз російські генерали думають, що їм робити. Прямо сказати Путіну, що нічого не вийде і вони взагалі все "пролюбили", що у них великі проблеми з утриманням вже захоплених раніше територій, вони не можуть. Також генералам не можна говорити, що їм потрібно ставати в оборону, адже Путін вимагатиме наступати. А наступ проводити вони не можуть. Саме тому армія РФ робить те, чому всіх російських військових найкраще навчили - вони зображують "бурхливу діяльність".

Рашисти, посилаючись на "тимчасові труднощі", тягнуть час і чекають якихось змін, зазначив Арестович. Генерали бояться піти до Путіна і прямо сказати про програш. Але і виконувати йвого накази їм страшно. Тому армія РФ не наступає, не відступає, а просто зображує якісь спроби вести бій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арестович натякнув, що удару по Кримському мосту поки не буде.

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