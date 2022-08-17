За його словами, від обстрілу моста буде тільки пропагандистський ефект.

З технічної точки зору зруйнувати Кримський міст дуже складно, по ньому можна "влупити символічний удар, щоб усі страшно зраділи".

Так відповів на питання про долю мосту через Керченську протоку радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Юлії Латиніній.

"Ми бачимо, як довго і важко руйнується Антонівський міст, і досі не зруйнований. Керченський у кілька разів міцніший, більший, сильніший, вищий і так далі. Пульнути можна, питання - чи долетить? І друге питання, враховуючи як його охороняють, ну і що? Поцарапав, далі що? Пропагандистський ефект буде кращим. Тепер питання: ми хочемо воювати заради пропагандистського ефекту або ми хочемо робити те, що належить за військовою наукою? Мені здається, що ми за друге. Українська армія воює за друге і Залужний планує за друге", - сказав він.

За словами Арестовича, якщо політичний та ідеологічний ефект виникає - "це, звичайно, добре, але ми по науці і не беремо міста до дат".

"Інша справа, що коли збігаються (утоплення крейсера "Москва) військові потреби та ідеологічні - це приємний бонус. Але не є самоціллю, напевно", - додав він.

Арестович на уточнююче запитання повторив, що наявними в України засобами міст не тільки складно знищити, але навіть пошкодити.

Раніше військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що по Кримському мосту рано чи пізно буде завдано удару, однак ураження такої цілі не є простим завданням. Найбільш ефективними, на його думку, виглядають групові удари по мосту американськими ракетами ATACMS у разі їх надходження на озброєння ЗСУ.