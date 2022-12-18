Достовірність його візиту ще потребує підтвердження.

Можливий візит міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу на фронт радше мінус, а не плюс для морального стану російської армії.

Таку думку висловив речник східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи ймовірний візит Шойгу на окуповані території України.

Він відзначив, що інформація про цю поїздку потребує уточнення.

Відео дня

"Не дуже цьому вірю, що він такий сміливий, що прибув туди. Але я скажу навіть більше. Його візит, людини, яка начепила генерала армії погони, не служивши навіть строкової служби в армії, якого називають "фанерним маршалом" самі військовослужбовці Збройних Сил РФ, - це радше мінус, аніж плюс. Це швидше деморалізація особового складу, ніж їх підтримка... Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, то зрозуміло… це виводить їх із себе", - пояснив Череватий.

Шойгу приїхав на фронт

18 російські ЗМІ повідомили, що Міністр оборони РФ провів перевірку угруповання російських військ на території України.

Було опубліковано відео, на якому він з гелікоптера оглядає захисні споруди окупантів.

Про попередній візит повідомлялося наприкінці червня. Тоді Шойгу інспектував російське угруповання військ, а також вручив окупантам нагороди.

Як відомо, на початку грудня Шойгу приїжджав у Білорусь на зустріч із Олександром Лукашенко. 19 грудня планується візит президента РФ Путіна у Мінськ.

Вас також можуть зацікавити новини: