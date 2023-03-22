За словами очільника ОВА Павла Кириленка, росіяни скоїли воєнні злочини одразу у декількох районах області, зокрема, в Бахмуті.

Армія РФ за підсумками доби 21 березня відзначилася новими вбивствами цивільного населення у Донецький області. Всього загинули 4 українці.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram та опублікував відповідну інфографіку.

"За 21 березня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у місті Часів Яр, 1 у Красногорівці й 1 у Бахмуті", - написав він.

Також глава ОВА нагадав, що втрати цивільного населення у Маріуполі та Волновасі досі складно підрахувати.

Росіяни за добу здійснили нові обстріли по Україні

Нагадаємо, що за минулу добу та в ніч на 22 березня армія РФ здійснила нові обстріли по території Україні. У ранковому звіті Генштаб констатував, що за останні 24 години ЗСУ стримали 114 ворожих атак.

Окрім цього, ворог запустив 21 іранський дрон по території України. Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 16 цілей. Але жодна з них не досягла столиці України, заявив зранку глава Київської ОВА.

Також вже відомо про "лавину" ворожих обстрілів по Херсонській області - по цій території ворог запустив 248 снарядів та застосував "Гради".