Дрони вгатили по військовому аеродрому та величезному НПЗ у Росії (фото, відео)

На аеродромі в Єйську Краснодарського краю триває вторинна детонація.

Цієї ночі дрони атакували кілька регіонів Росії, під ударом опинилися військовий аеродром у Краснодарському краї та НПЗ у Ленінградській області. У мережі публікують супутникові знімки та відео пожеж.

Так, у Єйську Краснодарського краю, за даними Telegram-каналу "Кримський вітер", атаковано військовий аеродром, там триває вторинна детонація. Згідно з даними супутникових знімків, зафіксовано пожежу в районі руліжної доріжки та складів, а також у районі розташування складу ПММ. При цьому місцеві жителі повідомляють, що удари припали не тільки на аеродром, а й на військове містечко.

На аеродромі дислокується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ. Тут знаходиться унікальний наземний випробувальний тренувальний комплекс НИТКА, який використовується для тренувань зльоту та посадки палубної авіації.

Відео дня

Крім того, в ніч на 30 серпня під атакою опинилася Ленінградська область, мешканці публікували кадри прольоту дронів. Вранці губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що в результаті атаки в промисловій зоні міста Кириші виникла пожежа.

У мережі публікують кадри з масштабною пожежею, попередньо, на нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез". Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність переробки становить близько 20 млн тонн нафти на рік. Раніше завод неодноразово зазнавав атак і після ударів 5 травня зупиняв відвантаження нафтопродуктів.

Крім того, Telegram-канал Astra повідомляє про атаку дронів і вибухи в Брянську. Поруч із місцем атаки розташовані Брянський електромеханічний завод і Брянський автомобільний завод.

БЕМЗ виробляє електроніку для армії – станції радіоконтролю та радіотехнічної розвідки, наземні комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), системи прийому та обробки супутникової інформації, а також окремі компоненти та деталі для бортових радіолокаційних систем і літакових локаторів.

БАЗ виробляє важкі спеціальні колісні шасі та тягачі з високою прохідністю та вантажопідйомністю приблизно 14–40 тонн, які слугують платформою як для комплексів ППО (наприклад, С-400 "Тріумф"), так і для цивільної спецтехніки.

Удари по Росії – останні новини

У ніч на 29 серпня дрони атакували склади маркетплейсу OZON та компанії DNS. Крім того, за даними моніторингових каналів, під час нічної атаки також було уражено суднобудівний завод у районі Аксая, де загорівся корабель.

Також вночі сталася пожежа на військовому аеродромі в селищі Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.

24 серпня Сили оборони знищили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області. Також повідомлялося про знищення комплексу РЕБ "Пересвет-М" в окупованому Луганську.

А 2 серпня українські сили завдали ударів по Саратовському НПЗ, аеродрому "Енгельс" та іншим об’єктам у РФ.

Вас також можуть зацікавити такі новини: