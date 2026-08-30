Дрони вгатили по військовому аеродрому та величезному НПЗ у Росії (фото, відео)

Цієї ночі дрони атакували кілька регіонів Росії, під ударом опинилися військовий аеродром у Краснодарському краї та НПЗ у Ленінградській області. У мережі публікують супутникові знімки та відео пожеж.
Так, у Єйську Краснодарського краю, за даними Telegram-каналу "Кримський вітер", атаковано військовий аеродром, там триває вторинна детонація. Згідно з даними супутникових знімків, зафіксовано пожежу в районі руліжної доріжки та складів, а також у районі розташування складу ПММ. При цьому місцеві жителі повідомляють, що удари припали не тільки на аеродром, а й на військове містечко.
На аеродромі дислокується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ. Тут знаходиться унікальний наземний випробувальний тренувальний комплекс НИТКА, який використовується для тренувань зльоту та посадки палубної авіації.
Крім того, в ніч на 30 серпня під атакою опинилася Ленінградська область, мешканці публікували кадри прольоту дронів. Вранці губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що в результаті атаки в промисловій зоні міста Кириші виникла пожежа.
У мережі публікують кадри з масштабною пожежею, попередньо, на нафтопереробному заводі "Киришинефтеоргсинтез". Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність переробки становить близько 20 млн тонн нафти на рік. Раніше завод неодноразово зазнавав атак і після ударів 5 травня зупиняв відвантаження нафтопродуктів.
Крім того, Telegram-канал Astra повідомляє про атаку дронів і вибухи в Брянську. Поруч із місцем атаки розташовані Брянський електромеханічний завод і Брянський автомобільний завод.
БЕМЗ виробляє електроніку для армії – станції радіоконтролю та радіотехнічної розвідки, наземні комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), системи прийому та обробки супутникової інформації, а також окремі компоненти та деталі для бортових радіолокаційних систем і літакових локаторів.
БАЗ виробляє важкі спеціальні колісні шасі та тягачі з високою прохідністю та вантажопідйомністю приблизно 14–40 тонн, які слугують платформою як для комплексів ППО (наприклад, С-400 "Тріумф"), так і для цивільної спецтехніки.
Удари по Росії – останні новини
У ніч на 29 серпня дрони атакували склади маркетплейсу OZON та компанії DNS. Крім того, за даними моніторингових каналів, під час нічної атаки також було уражено суднобудівний завод у районі Аксая, де загорівся корабель.
Також вночі сталася пожежа на військовому аеродромі в селищі Гвардійське у тимчасово окупованому Криму.
24 серпня Сили оборони знищили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області. Також повідомлялося про знищення комплексу РЕБ "Пересвет-М" в окупованому Луганську.
А 2 серпня українські сили завдали ударів по Саратовському НПЗ, аеродрому "Енгельс" та іншим об’єктам у РФ.