Президент РФ не робитиме звернення після атаки на столицю своєї країни, зазначив його спікер.

Спікер російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що під час атаки дронів на Москву протиповітряна оборона РФ спрацювала "добре".

У Путіна також придумали несподівану причину удару безпілотниками по російській столиці - нібито це "відповідь" Києва на "удари по одному з центрів прийняття рішень" у неділю, 28 травня, наводить слова Пєскова російський пропагандист Павло Зарубін в Telegram.

"Абсолютно зрозуміло, що мова йде про дії у відповідь... на наші вельми ефективні удари по одному з центрів прийняття рішень...", - сказав прес-секретар Путіна, проте не вказав, про якийсь же об'єкт йдеться.

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Спікер президента РФ не захотів говорити про захищеність Москви і про цілі безпілотників, які впали у районі Рубльовки.

Пєсков також повідомив, що президент не робитиме звернення після атаки дронів, оскільки вже має плани, зокрема, у нього запланована зустріч з бізнесменами.

Раніше радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк відкинув пряму причетність нашої країни до ударів дронами по російській території.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня російські окупанти "привітали" киян з Днем Києва - з території РФ було запущено понад 40 безпілотників-камікадзе Shahed, українська ППО чудово спрацювала. На жаль, унаслідок падіння уламків дронів є жертви, були пошкоджені кілька будинків і дах одного з торгово-розважальних центрів.

Атака дронами Москви - сьогодні це варто знати

Вранці 30 травня у Москві пролунали вибухи. Мер столиці Росії Сергій Собянін поділився, що унаслідок атаки дронів в декількох будівлях є незначні пошкодження. У мережі з'явилася інформація, що є постраждалі. За непідтвердженими даними, три безпілотника поцілили у житлові будинки на вул. Атласова, Профспілкова і на Ленінському проспекті.

Крім того, писали, що безпілотники збивали і в Підмосков'ї. Всього на підльоті до Москви нібито збили 13 дронів, в тому числі в районі Рубльовки і Нової Москви.

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