Спікер російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що під час атаки дронів на Москву протиповітряна оборона РФ спрацювала "добре".
У Путіна також придумали несподівану причину удару безпілотниками по російській столиці - нібито це "відповідь" Києва на "удари по одному з центрів прийняття рішень" у неділю, 28 травня, наводить слова Пєскова російський пропагандист Павло Зарубін в Telegram.
"Абсолютно зрозуміло, що мова йде про дії у відповідь... на наші вельми ефективні удари по одному з центрів прийняття рішень...", - сказав прес-секретар Путіна, проте не вказав, про якийсь же об'єкт йдеться.
Спікер президента РФ не захотів говорити про захищеність Москви і про цілі безпілотників, які впали у районі Рубльовки.
Пєсков також повідомив, що президент не робитиме звернення після атаки дронів, оскільки вже має плани, зокрема, у нього запланована зустріч з бізнесменами.
Раніше радник очільника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк відкинув пряму причетність нашої країни до ударів дронами по російській території.
Нагадаємо, у ніч на 28 травня російські окупанти "привітали" киян з Днем Києва - з території РФ було запущено понад 40 безпілотників-камікадзе Shahed, українська ППО чудово спрацювала. На жаль, унаслідок падіння уламків дронів є жертви, були пошкоджені кілька будинків і дах одного з торгово-розважальних центрів.
Атака дронами Москви - сьогодні це варто знати
Вранці 30 травня у Москві пролунали вибухи. Мер столиці Росії Сергій Собянін поділився, що унаслідок атаки дронів в декількох будівлях є незначні пошкодження. У мережі з'явилася інформація, що є постраждалі. За непідтвердженими даними, три безпілотника поцілили у житлові будинки на вул. Атласова, Профспілкова і на Ленінському проспекті.
Крім того, писали, що безпілотники збивали і в Підмосков'ї. Всього на підльоті до Москви нібито збили 13 дронів, в тому числі в районі Рубльовки і Нової Москви.