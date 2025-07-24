Російський безпілотник влучив посеред Приморського бульвару – улюбленого місця прогулянок одеситів та туристів.

В Одесі внаслідок масованого дронового удару РФ по цивільній інфраструктурі – житлових кварталах, морському порту та залізниці – уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки, обʼєкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Постраждало четверо людей. Про це розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, Росія завдала удару по морському порту, транспортних вузлах – уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад. Серед портовиків і залізничників обійшлося без постраждалих – персонал вчасно евакуювали завдяки системі моніторингу та оповіщення.

"Удар спрямовано на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частина обладнання знищена. Також зруйнована інфраструктура "Укрзалізниці" - знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління", - наголосив посадовець.

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У житловому секторі зруйновано та пошкоджено понад 60 приватних і багатоквартирних будинків. Постраждали дитячий садок і об’єкти соціальної сфери в центрі Одеси.

Кулеба підкреслив, що РФ бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом, та по людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів – по цивільних.

"Цей обстріл ще одне свідчення, що Росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян", - зазначив віцепрем'єр-міністр.

Наслідки атаки також прокоментував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Візитівка Одеси – Приморський бульвар – улюблене місце прогулянок як одеситів, так і туристів, входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ворожий безпілотник влучив прямо посеред бульвару. Вибиті вікна в історичних памʼятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лавки", - розповів начальник адміністрації.

Він додав, що атаковано також легендарний ринок "Привоз".

"Справжній символ міста, відомий своєю атмосферою, колоритом і широким асортиментом товарів. Це не просто місце торгівлі, це – живе серце Одеси. Тут росіяни своїм дроном випалили два торгових павільйони", - поінформував посадовець.

Також руйнувань зазнав житловий будинок на Молдаванці. За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, через влучання російського дрона "знесені" квартири з 5 по 8 поверхи. Постраждали троє людей, у яких акустичні травми та уламкові ураження тулуба, та кішка. Ще одна особа зазнала гострої реакції на стрес. Медичну допомогу постраждалим надано на місці. За попередніми даними, лікуватимуться вони амбулаторно.

Як зазначили у відомстві, атака завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, окрім "Привоза" та житлової висотки, пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію, двоповерхову будівлю.

"Крім того, зафіксовано пошкодження об’єктів історичної забудови в центрі міста, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО. Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань", - уточнили у відомстві.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як зазначив в ефірі телемарафону виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, удари окупантів по цивільній інфраструктурі, таких об’єктах як "Привоз" триватимуть, бо ворог прагне посіяти серед населення паніку та довести його до "певної точки кипіння". Тобто, як уточнив експерт, стратегія росіян не зміниться: вони накопичили певну кількість дронів та продовжать гатити по населених пунктах.

Нічний дроновий удар по Одесі

Вночі, 24 липня, армія РФ завдала масованого дронового удару по Одесі. В місті спалахнули декілька пожеж, уражено ринок "Привоз", Приморський бульвар. За даними регіонального главку ДСНС, найбільше постраждала 9-поверхівка, де зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи, горіли квартири на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Розбір завалів ускладнює загроза обвалу конструкцій - на це вказує спеціальний сейсмографічний прилад, встановлений для контролю за рухом зруйнованих конструкцій.

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