Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено.

Днями далекобійні дрони Служби безпеки України влаштували пекельну "бавовну" на складі боєприпасів полігону "Кадамовський". Цей полігон є одним із найбільших в РФ та розташований поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області. Про це УНІАН повідомили джерела в спецслужбі.

На відео видно потужний вибух після влучання дронів Служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів.

За словами співрозмовника, внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Завдяки зусиллям СБУ, тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.

"СБУ продовжує активно демілітаризовувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії триватимуть і надалі", - повідомило поінформоване джерело.

Україна продовжує атакувати об'єкти в Росії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Служба безпеки України та Військово-морські сили Збройних сил України атакували Новошахтинський нафтопереробний завод в Росії із застосуванням безпілотних засобів та ракет українського виробництва.

Так, внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа. На відео видно безліч джерел займання на значній площі. Була уражена також установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Також нещодавно в Росії згорів склад із деталями до безпілотників типу "Шахед", які агресор застосовує для ударів по Україні. Головне управління розвідки Міноборони України зазначило, що "загадкова руйнівна пожежа" виникла на складі на території економічної зони "Алабуґа", де зберігались деталі до БПЛА типу "Shahed-136", і стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: