Внаслідок атаки постраждало чотири людини.

Російсько-українська війна триває, окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, по Одесі напередодні російські війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер-К", розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, це не ті ракети, які неможливо перехоплювати.

"Проти цих ракет у нас є засоби протиповітряної оборони в нас на озброєнні, які можуть їх перехоплювати. І одну з ракет було перехоплено, однак іншу – ні. Тому результат ефективності в 50% – він не надихає, оскільки це не настільки надскладна ракета, щоб була проблематика її перехоплення. Що в черговий раз підіймає питання щодо засобів ППО для такого міста, як Одеса", – сказав Коваленко. Відео дня

Удар Росії по Одесі: що відомо

У понеділок, 24 червня, Росія атакувала Одесу, влучивши по цивільній інфраструктурі. Внаслідок удару відомо про щонайменше чотирьох постраждалих – 19-річного хлопця та трьох чоловіків 48, 50 та 58 років.

Також, внаслідок атаки спалахнула пожежа – складські приміщення на площі 3000 кв.м. Згодом пожежу вдалося ліквідувати.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Напередодні ЗСУ вперше атакували Курську область з HIMARS. Ціллю стала будівля Федеральної служби безпеки. Натомість місцева влада переконує населення про "успішну роботу ППО" та успішне "усунення наслідків атаки".

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