ЗСУ вперше атакували Курську область з HIMARS, пошкоджено будівлю ФСБ, - ЗМІ

Водночас місцева влада переконує, що наслідки атаки нібито вже усунено.

ЗСУ вперше застосували HIMARS для атаки на Курську область РФ. Уражено будівля Федеральної служби безпеки.

Як повідомляє російський проєкт ASTRA з посиланням на інформовані джерела, 22 червня ЗСУ випустили дві ракети HIMARS по Курській області. Одна з ракет атакувала селище Мирний у Суджанському районі, інша - село Довгі Буми у Білівському районі. Обидві ракети були збиті, але уламки частково зруйнували будівлю прикордонного управління ФСБ у Суджі.

"Поранення отримав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено 2 автомобілі", - пише канал. Відео дня

Тимчасовий губернатор Курської області Олексій Смирнов у той день повідомляв про "успішну роботу ППО" та про "усунення наслідків атаки". Місцеві жителі у чатах писали, що в них зникла електрика.

США послаблюють обмеження на удари по РФ

Як писав УНІАН, наприкінці травня США зняли заборону на застосування наданої Україні американської зброї для ударів по території РФ. Але тоді було прямо сказано, що це не стосується ударів на далеку відстань і ударів за допомогою тактичних ракет ATACMS.

Пізніше у Білому домі уточнили, що бити росіян можна не лише на кордоні із Харківщиною, але також і на територіях, що прилягають до Сумської області.

Нещолавно стало відомо, що українським військовим дозволено використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони.

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