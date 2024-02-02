Нічна атака була масована з виснажуванням нашої системи ППО.

Російські окупанти маневрувати вночі безпілотниками понад шість годин, виснажуючи нашу систему ППО. Про це начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону

"Атака була нічна масована, все в тих традиціях, які ворог вже закладає нам за своєю схемою. Робота протиповітряної оборони тривала дуже потужно і довго. Це виснаження наших систем. Майже шість годин маневрували безпілотники. Але характерною особливістю стало те, що спрямовує ворог і на прифронтові території свої далекобійні баражуючі снаряди, зокрема, на Херсонщині два таких відпрацювали наші підрозділи протиповітряної оборони", - повідомила вона.

За її словами, ще три такі снаряди було "відпрацьовано" на Кіровоградщині, але, все ж відбулось влучання в об'єкт інфраструктури. Вона зазначила, що пожежа, яка спалахнула, вже локалізована, люди не постраждали.

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"Ворог намагається завдати удару по тих регіонах, які можуть підтримувати безпосередньо прифронтові території. Тому потерпає Дніпропетровщина, Миколаївщина - ті області, які прилягають до прифронтових", - розповіла Гуменюк.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Гуменюк пояснила чому ворог почав більше застосовувати "Шахеди" для атак на прифронтові території.

"Очевидно, в них є певний "творчий" пошук нової тактики. Очевидно, що вони виходять з тих наявних можливостей, які є. Зокрема, наша бойова робота, наприклад, по лівобережній Херсонщині призвела до чергової втрати пункту боєпостачання. В зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів. Вони починають вишукувати інші способи, якими можнуть завдати ударів по наших потужностях, зокрема, не військових, а по потужностях регіону. Крім того, незважаючи на те, що досить така помірна зима у нас на півдні, ворог не припиняє енергетичного терору і об'єкти критичної інфраструктури для нього лишаються пріоритетними", - розповіла Гуменюк.

Нічна атака "Шахедами" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил України, в ніч на 2 лютого Росія атакувала Україну 24-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Зокрема, удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Зазначається, що сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

При цьому повідомлялося, що щонайменше сім ударних безпілотників "не досягли своїх цілей і локаційно втрачені".

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