Зеленський запевнив, що рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють.

Росія вчергове поцілила двома ракетами по Кривому Рогу, зруйнувавши частину дев‘ятиповерхового житлового будинку та будівля навчального закладу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував фото наслідків удару.

Президент Зеленський опублікував відео з наслідками атаки.

Відео дня

"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - написав він.

Зеленський запевнив, що рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють.

"Намагаємося врятувати якомога більше людей. Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу Президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей". - додав президент.

Атака РФ на Кривий Ріг - деталі

У Кривому Розі після влучання двох ракет станом на 10:15 внаслідок атаки одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Всі відповідні служби працюють на місці. Під завалами можуть бути люди.

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