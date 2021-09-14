Він заявив, що українські військові "смажать м'ясо і живуть, як годиться українському козаку в степу".

Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявляє, що АТО - це "великий курорт для хлопчиків".

Відео заяви Арестовича опублікував у Facebook екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Навколо АТО існує величезний міф і кількість міфів про те, що наші хлопці страждають, гинуть... АТО - це великий курорт, такий для хлопчиків. Великий піонер-табір. Там свято непослуху. Вони вириваються від дружин, від дітей і від тещ туди. Смажать м'ясо і живуть, як годиться українському козаку в степу. Дме вітер, там абсолютна свобода. Думки прості, ясні, усвідомлення просте, ясне. У тебе стріляють, ти стріляєш, - ти герой як би. Тебе всі люблять, поважають, і не треба витирати соплі дітям і розбиратися з похиленим парканом будинку. І я не бачив там жодної страждаючої людини. Я бачив там серед солдатів і офіцерів тільки людей, яким в кайф те, що відбувається", - сказав Арестович.

У свою чергу, Аваков уточнив, що його товариш і військовий надіслав йому "цей рідкісної гидоти" ролик Арестовича.

Читайте такожУ Празі суд взяв під варту росіянина Франчетті, причетного до окупації Криму"Я рідко, особливо останнім часом, даю поради тим, хто їх не просить, але.. в цьому випадку хочу порадити: шановний Офісе президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий – зберіть пальця в знамення – перехрестіть хворобливого, потім себе і пошліть цього персонажа .. подалі. Не підставляйте країну і президента!"- прокоментував Аваков.

"Фантазії Арестовича - від перейменування України в Русь – Україну або сьогоднішня гидота про АТО і війну, яка вилізла, як і багато інших перлів -це ж на Вас, панове лягає! Я думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіту побачать в кожному будинку учасника АТО.. і шкода, якщо побачать в будинку загиблих бійців.. Мерзотник, зі смішком розповідає між іншим про загибель на війні наших солдатів... Люди дадуть цьому оцінку. А от чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах та організаціях – питання не до суспільства. Упевнений, що реакція керівників країни після перегляду цього ролика, буде негайною", - підсумував Аваков.

Пізніше Арестович відреагував на відео, опубліковане Аваковим. Як він повідомив в Facebook, його слова про АТО, які він озвучує на відео, були сказані в 2016 році.

"Арсен Борисович розпочав політичний сезон. Судячи зі старту, починається йому важко. Інакше пояснювати, навіщо було виривати з відео чотирирічної давнини окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку?" - написав Арестович.

За його словами, його інтерв'ю, датоване 2016 роком, було присвячене інформаційній війні проти України.

"Сьогодні, звичайно, я б сформулював інакше, набагато суворіше. Тоді ж, я тільки повернувся з чергової поїздки в АТО. І був злегка розлючений тим, що нас постійно намагаються змусити плакати. Я вважав і вважаю, що на такі спроби потрібно відповідати весело, саме так і можна виграти в інформаційній війні", - пояснив Арестович.

"Я сказав тоді, що ..."досить нити і плакати за військовими, вони чудово знають, що роблять - маса з них - добровольці. Що там вони переживають історично властиві українському народові козацькі, чоловічі архетипи. Так піднімається нація. Вони захищають країну. І подача інформації про них як про глибоко травмованих, нещасних людей - принципово невірна. Це інформаційна війна, і потрібно дивитися на ситуацію своїм поглядом, а не продиктованим", - додав Арестович.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ про завершення антитерористичної операції на Донбасі і наказ про початок операції Об'єднаних сил, яка стартувала з 14:00 30 квітня.

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Автор: Віталій Саєнко