Вибухи не були схожими на звуки збиття безпілотників.

У Севастополі вдруге за день прогриміли вибухи. Ймовірно, з корабля щось збивали.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибух прогримів у районі бухти Омега. За словами очевидців, було дуже гучно. Звуки не були схожими на традиційні звуки під час збиття безпілотників.

"Це далеко не грім, і звуки були дуже не як зазвичай при збитих БПЛА",

"У нас аж вікна тремтіли",

"Збивали щось із корабля, поки не відомо що", - пишуть очевидці.

У Криму тривожно

Сьогодні у тимчасово окупованому Севастополі пролунали звуки стрілянини в районі військового училища росіян. Окупаційна "влада" ситуацію поки не коментувала. Українські посадовці та військові також не реагували на інцидент.

Відео дня

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.

Українські військові повідомляли, що серед російських загарбників у тимчасово окупованому Криму панує паніка після вибухів у Джанкої.

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