За словами Федієнка, росіяни поспішають, адже "навіть їхнє тупе мʼясо по рашці розуміє, що всі вони здохнуть на нашій землі".

Судячи з усього, Росія виробила значну кількість балістичного озброєння.

Таку думку в Telegram-каналі висловив Олександр Федієнко, народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Парламентар зауважив, що з огляду на постійні сигнали повітряної тривоги, схоже, що переговорний процес триває.

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"Росіяни поспішають та тиснуть таким чином, бо навіть їхнє тупе мʼясо по рашці розуміє, що всі вони здохнуть на нашій землі. Балістики вони наробили, судячи з усього, багато", - написав Федієнко.

Ракетні удари РФ по Україні

Уночі 6 квітня РФ ударила по Україні дронами та різними видами ракет. У Києві, зокрема, ворог вдарив по офісах телеканалів. Загинула цивільна особа.

Водночас міністерство оборони РФ зробило цинічну заяву, що удару було завдано "по центральній артилерійській базі озброєння ЗСУ, а також підприємствах оборонно-промислового комплексу, задіяних у виробництві БПЛА".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що станом на початок квітня, окупаційна армія РФ накопичила понад тисячу ракет. Утім, масово застосувати вона їх не може через значне зношення ракетоносіїв.

Так, за даними Коваленка, з урахуванням крайніх ударів по Україні, у розпорядженні РФ було понад 250 одиниць Х-101/555, понад 500 "Калібрів", близько 110 одиниць "Іскандер-М", приблизно 280 "Іскандер-К" та 75 "Кинджалів".

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