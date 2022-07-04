Пожежі та детонація припасів росіян почалися відразу в трьох містах тимчасово окупованій території Донецької області.

На території тимчасово окупованого Донбасу прогриміли вибухи. "Бавовна" сталася відразу в трьох містах Донецької області - в Сніжному, Торезі та Харцизьку.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Типовий Донецьк".

Так, в Сніжному вибухи і пожежа почалися на території заводу "Снежнянскхіммаш". Там окупанти облаштували склад боєприпасів, які голосно детонували під час пожежі.

Вибухи почалися в ніч на 4 липня. Жителі Сніжного знімали пожежу на фото і відео. Над містом з'явилася заграва, вогонь ще довго виднівся на горизонті.

Жителі чули детонацію припасів окупантів. Аналогічна ситуація сталася в Торецьку та Харцизьку. Там теж були чутні вибухи і виднілися серйозні пожежі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Миколаєві ВСУ "накрили" два ворожих склади боєприпасів. Був нанесений ракетний і авіаційний удари по складах противника в Снигірівському і Баштанському районах.

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