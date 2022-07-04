На території тимчасово окупованого Донбасу прогриміли вибухи. "Бавовна" сталася відразу в трьох містах Донецької області - в Сніжному, Торезі та Харцизьку.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Типовий Донецьк".
Так, в Сніжному вибухи і пожежа почалися на території заводу "Снежнянскхіммаш". Там окупанти облаштували склад боєприпасів, які голосно детонували під час пожежі.
Вибухи почалися в ніч на 4 липня. Жителі Сніжного знімали пожежу на фото і відео. Над містом з'явилася заграва, вогонь ще довго виднівся на горизонті.
Жителі чули детонацію припасів окупантів. Аналогічна ситуація сталася в Торецьку та Харцизьку. Там теж були чутні вибухи і виднілися серйозні пожежі.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Миколаєві ВСУ "накрили" два ворожих склади боєприпасів. Був нанесений ракетний і авіаційний удари по складах противника в Снигірівському і Баштанському районах.