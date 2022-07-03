Найбільше від обстрілів окупантів постраждали Краматорськ і Слов’янськ.

За добу на Донеччині російські окупанти вбили щонайменше 7 цивільних, поранили – близько 20.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Важка неділя на Донеччині – ракетні удари та обстріли по всій області. Найбільше постраждали сьогодні наші найбільші міста – Краматорськ і Слов’янськ", - розповів він.

Голова ОВА нагадав, що Слов’янськ удень зазнав масованого обстрілу – загинуло 6 людей, у тому числі 1 дитина, поранено – 19.

Також через обстріли пошкоджено близько 40 житлових будинків, а весь масштаб заподіяної шкоди ще встановлюється.

Крім того, Краматорськ двічі обстріляли зі "Смерчів": вдень пошкодили готельно-житловий комплекс, ввечері – розбили дорогу, поцілили у школу та територію дитсадка й поліклініки. За попередньою інформацією, поранено одну людину.

Також знову під вогнем опинилися житловий квартал Авдіївки та АКХЗ - достеменно відомо про одного загиблого.

За словами Кириленка, активно окупанти обстрілювали Іллінівську громаду: постраждали Катеринівка, Тарасівка, Новополтавка і Клебан-Бик.

"Всього за добу на Донеччині росіяни вбили не менше 7 цивільних, поранили – не менше 20", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині.

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