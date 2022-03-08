Мінус одна ворожа техніка на території України.

Збройні Сили України знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів за допомогою ударного безпілотника Bayraktar.

У мережі опубліковано відео моменту прицільного удару по ворожій техніці.

"Мінус один російський "Бук", – йдеться в повідомленні.

ЗРК "Бук" призначений для ураження рухомих цілей на малих і середніх висотах. З такого комплексу російські найманці в 2014 році збили над Донбасом Boeing рейсу MH17.

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що збиті вже десятки крилатих і балістичних ракет окупанта, 52 бойових літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

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