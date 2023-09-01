Інформацію "злили" перші два окупанти, які потрапили в полон.

Снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли під час пошуку позицій для роботи в районі Білогорівки двох полонених, які дали інформацію, що допомогла уполонити разом 19 окупантів.

Про це повідомляє прес-служба ССО в Telegram, розповідаючи історію снайперської пари 3 окремого полку спеціального призначення. Йдеться про один з епізодів роботи на Луганському напрямку, коли разом з піхотним підрозділом, без єдиного пострілу було взято в полон 19 окупантів.

Військовий полку "Rabbit" на відео розповідає, що коли вони вийшли в сіру зону як снайпери шукати для себе позиції, то "щасливо потрапили на розташування ворожого спостережного посту і взяли в полон двох дураків".

"Сидять два чувака і лопатами копають там щось", - додав він. При цьому зазначив, що удачею було й те, що мінне загородження ворога було слабеньке і окупанти від несподіванки "застигли із спущеними штанами".

В повідомленні зазначається, що ці полонені на попередньому допиті розповіли, хто вони (мобілізовані з так званих "ЛДНР"), а також про те, коли їх будуть ротувати та які задачі в них стоять на даній позиції.

Зазначається, що на наступний день на тій же місцевості були взяті ще полонені.

"Силам оборони вдалось взяти в полон 19 військовослужбовців РФ та зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ беруть в полон окупантів

Як повідомляв УНІАН, у районі Роботиного Запорізької області понад 50 окупантів здалися в полон ЗСУ. За повідомленням РосТГ-каналу, окупанти скаржилися на відсутність продуктів та боєприпасів, після чого побили свого командира і разом з ним здалися в полон. Джерело в Генштабі підтвердило інформацію про здачу в полон 52 солдатів і одного командира окупаційної армії.

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