В результаті атаки БПЛА загорівся нібито непрацюючий трансформатор.

Російські окупанти стверджують, що Балаклавська ТЕС у Криму сьогодні вночі була атакована безпілотником.

Про це заявив гауляйтер Балаклави Михайло Развожаєв.

При цьому стверджується, що в результаті атаки БПЛА загорівся нібито непрацюючий трансформатор. Самі пошкодження "мінімальні".

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"Сьогодні вночі на Балаклавську ТЕС здійснена атака БПЛА. Загорівся один з трансформаторів, який був на профілактиці і не працював. До моменту прибуття МНС на станцію відкритого загоряння вже не було", - написав він у Telegram.

Балаклавська ТЕС - що відомо про роботу станції

Балаклавська ТЕС була збудована росіянами вже в період окупації півострова. Її будівництвом окупанти хотіли знизити навантаження на передавальні мережі, що повинно було скоротити витрати на реконструкцію Енергомоста, що забезпечує прямі поставки світла з Росії до Криму.

У Балаклавській ТЕС встановлені придбані у Німеччини в обхід санкцій газові турбіни SIEMENS. У 2018 році на станції сталася аварія, пов'язана з турбінами.

Природний газ, який планували використовувати для виробництва електричної енергії Російською Федерацією, незаконно витягувався з родовищ на українському шельфі Чорного моря за допомогою плавучих бурових установок "Сиваш", "Таврида", "Петро Годованець", "Україна" ("Незалежність").

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