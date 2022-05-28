Чоловік надавав окупантам інформацію про розташування військових об’єктів у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами.

Суд визнав винним у державній зраді мешканця Донецької області і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

"Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами", - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що чоловік намагався продовжити підривну діяльність проти України в Ужгороді, але був затриманий правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області заступниця начальника райвідділу поліції погодилася співпрацювати з російськими окупантами та організувала їм супровід.

Також на Харківщині оголосили про підозру в державній зраді двом посадовцям. Голова Старого Салтова Едуард Коновалов та секретар Вільхівської сільради Надія Антонова перейшли на сторону російських окупантів. Тепер їм загрожує суворе покарання - від 15 років до довічного ув'язнення.

А житель Бучанського району надавав російським окупантам інформацію про місця проживання військових, які брали участь в АТО.

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