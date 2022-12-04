Кількість поранених залежить від інтенсивності атак росіян.

Бахмутський напрямок зараз найгарячіший на фронті. Там щодня російська армія втрачає від 50 до 100 окупантів. Приблизно стільки ж отримують поранення.

"Тут можна приблизно сказати за динамікою, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими й стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Війна в Україні: що відбувається під Бахмутом

Вже який тиждень поспіль російські окупанти намагаються штурмувати на Авдіївському і Бахмутському напрямках.

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29 листопада офіцер батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Іллєнко розповів, що останніми днями обстріли Бахмута стали інтенсивнішими, ворог стріляє по житлових будинках, знищує місто, але воно і всі основні траси до міста – під українським контролем, про оточення не йдеться взагалі.

На Бахмутський напрямок ворог кинув фактично все боєздатне, що в нього лишилося, але українська армія стоїть дуже міцно. Експерти вважають, що Бахмут не має стратегічного значення для РФ, проте з політичної точки зору його взяття має показати, що росіяни ще на щось здатні.

В ЗСУ повідомили, що ворог змінив тактику на Бахмутському напрямку, розосередившись на невеличкі групи, проте українські військові мають потужну систему спостереження за цими діями.

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