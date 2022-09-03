На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Білорусь перевіряє системи військового зв’язку в рамках підготовки до командно-штабних навчань.

Про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 3 вересня.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Збройні сили Республіки Білорусь в рамках підготовки до командно-штабних навчань проводять перевірку готовності польових систем зв’язку", - зазначено у повідомленні.

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На низці напрямків противник сьогодні здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, ворог продовжив наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони України утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка. На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив.

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