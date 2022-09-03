Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад 5 ударів.

Збройні сили України сьогодні, 3 вересня, відбили атаки ворога в районах 7 населених пунктів.

Про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 3 вересня.

"Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої держави. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка", - інформує Генштаб.

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Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, українська авіація здійснила понад 5 ударів, в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділами протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищено 1 вертоліт, 3 БпЛА та 5 крилатих ракет "Калібр".

Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

"Нанесено ураження по трьом пунктах управління. Знищено один об’єкт розміщення особового складу противника. Так, в зону ураження потрапив підрозділ російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат уточняється", - зазначається у повідомленні.

Також українські військові знищили техніку радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, чим значно знизили можливості противника щодо ведення наступальних дій.

Як повідомляв УНІАН, Втрати РФ у війні з Україною впритул наблизилися до нової психологічної позначки – склали приблизно 49 050 осіб.