На Чернігівщину зайшли білоруські війська.
Як повідомляє Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони "Північ" Віталій Кирилов.
"Білорусь вступила у війну. На Чернігівщину зайшли білоруські війська", - йдеться у повідомленні.
Жителі сіл Слабин, Пакуль, селища Михайло-Коцюбинського повідомляють про пересування військової техніки з нанесеним на ній білим колом.
Пересування техніки супроводжується приглушенням мобільного зв’язку.
Як повідомляють місцеві жителі Михайло-Коцюбинського, об 11:30 пройшла білоруська колона з 33 одиниць, з яких 11 – "Гради". Мобільний зв’язок знову глушать, їдуть у сторону Слабина чи Пакуля.
Раніше в центрі оборонних стратегій повідомили, що існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений Уряд Республіки Білорусь (РБ) прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.
Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.