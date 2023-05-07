Бійці білоруського батальону також опублікували відео, як вони вибивали росіян з їхніх бліндажів за допомогою гранат і стрілецької зброї.

Бійці білоруського батальйону "Терор" у складі Збройних сил України відбили у російських загарбників окопи уздовж "дороги життя" під Бахмутом.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ОСП "Терор". Воїни батальону провели зачистку ворожих укріплень в районі селища Хромове.

"ОСП Терор отримав завдання розчистити лінію окопів уздовж "дороги життя" на Бахмут, контрольовану п*д*рами. Вийти до бліндажу противника, знищити особовий склад, зайняти і закріпитися на стратегічно важливому рубежі", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що поставлене завдання було виконано. Бійці батальону також опублікували відео, як вони вибивали росіян з їхніх окопів за допомогою гранат і стрілецької зброї.

Зазначимо, що Окремий спеціальний підрозділ "Терор" існує з 2022 року. Підрозділ спецпризначення названо іменем білоруського добровольця Дмитра Апанасовича (позивний "Терор"), який загинув у березні 2022 року, захищаючи Ірпінь.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня в Міноборони повідомили, що проти України воює майже 370 тисяч російських військових із 5,9 тисячами одиниць важкого озброєння. Для бойових дій проти України РФ кинула до 48 бригад і 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

Головною метою окупантів залишається Бахмут, а саме встановлення повного контролю над цим містом. Також росіяни продовжуватимуть спроби захопити інші міста регіону - Авдіївку та Мар’їнку.

Тим часом, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, імовірно, хочуть представити міноборони Росії і регулярні російські війська як неефективні та створити умови, щоб звинуватити армію у будь-яких російських невдачах в районі Бахмута.

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