Від початку доби загалом відбулось 68 бойових зіткнень на різних напрямках.

На Авдіївському напрямку сьогодні Сили оборони відбили понад 30 ворожих атак. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію з російським вторгненням.

Зазначається, що від початку доби загалом відбулось 68 бойових зіткнень на різних напрямках.

"На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 30 атак", - мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 13 атак.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Лиманському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 5 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - зазначає Генштаб.

Також повідомляється, що на Куп’янському напрямку окремі військовослужбовці російських окупаційних військ скаржаться на постійні втрати у живій силі через невдалі наступальні дії та заявляють про небажання вести їх у подальшому. Відзначається вкрай низька "якість" новобранців – здебільшого це особи похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками, азартними іграми тощо. Серед військовослужбовців російських окупаційних військ існує думка, що керівництво навмисно відправляє їх на "м’ясні" штурми, не рахуючись із втратами.

Також наявна інформація, що в окупованому Маріуполі російські військовослужбовці з числа колишніх ув’язнених вбили свого командира через його постійні погрози, знущання та вбивства інших загарбників.

Крім того, на Сватівському напрямку відмічається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. Так, військовослужбовці одного з підрозділів РФ повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв УНІАН, окупанти перекидають під Авдіївку нові сили, попри великі втрати та труднощі зі штурмом позицій Сил оборони.

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш сьогодні повідомив, що російські окупанти останні кілька днів обстрілюють українські позиції біля Авдіївки касетними боєприпасами.

За його словами, штурмові дії ворога на Авдіївку не припинялися, але зараз почалася третя хвиля – "лізуть з усіх напрямків, з флангів", застосовують дуже багато піхоти, на "промку" спрямовано багато техніки. Росіяни також задіюють авіацію, місто обстрілюють КАБами, а україські позиції останні декілька днів – касетними бомбами.

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