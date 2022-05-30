У зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне.

У Бахмутському районі Донеччини стався витік аміаку через обстріли.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса". Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - розповів він.

За словами голови ОВА, у зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне.

"Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає", - уточнив Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, бойові дії на сході країни досягли максимальної інтенсивності. За даними Міноборони, одночасно окупанти здійснюють штурм на декількох напрямках.

"Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", - сказав речник міністерства.

Він додав, що ворог з метою посилення військ та відновлення втрат знімає застаріле озброєння і військову техніку.

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