Окупанти намагаються відіграти ситуацію і до річниці звільнення ЗСУ Куп’янска намагаються прорвати оборону.

На Куп’янському напрямку ситуація важка, але контрольова, там потужно працює українська розвідка, артилерія. Про це сказав речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог пробує перехопити ініціативу, але наші воїни потужно протистоять натиску. За його словами, командувач Східного угруповання Олександр Сирський побував там і розпорядився щодо підсилення вогневого впливу на противника та ухвалив рішення, які суттєво допоможуть проводити оборонні процеси.

"У ворога свербіж до різних дат, до різних знакових подій. Куп'янськ для них одна з точок приниження в цій війні", - наголосив Череватий, нагадваши, що у вересні 2022 року місто було визволено від окупантів. За його словами, тому ворог так активізувався.

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"Генерал Сирський минулого року був головним диригентом цього приниження і зараз він разом з потужним колективом командирів і військовослужбовців зробить все, щоб у ворога нічого там не вийшло", – наголосив Череватий.

Речник Східного угруповання Збройних сил України розповів, що на цьому напрямку окупанти задіють роти "Шторм Z" і сподіваються, що вони будуть здійснювати "м’ясні штурми", тобто за будь-яку ціну проривати українську оборону. Він нагадав, що ці роти створені під егідою Міністерства оборони Росії і в них багато є антисоціальних елементів, людей, в яких є проблеми з законом, а також там є найманці.

За його словами, окупанти вже робили такі спроби атак, але не мали жодного успіху, бо там стоять загартовані в боях українські бригади, яких злякати "якимись абревіатурами чи псевдоноухау" не можливо.

"Ворог зазнає потужних втрат. За цю добу знищено, зокрема, три ворожих танки Т-72 базових, дві гаубиці Д-20, два міномети, БПЛА "Орлан - 10", 7 вантажівок зі зброєю, три польових склади з боєприпасами, а також три ворожі бліндажі знесено нашою артилерією", - повідомив Череватий.

Він зазначає, що зараз вивчається питання чи на Бахмутському напрямку ворог застосовує комплекси "Вихрь". При цьому додав, що на кожен вид зброї є протидія. Нагадав, що раніше багато проблем було із "Ланцетами", а сьогодні знайдена їм протидія. Череватий повідомив, що за цю добу на даному напрямку два ворожі "Ланцета" було знищено.

Спікер розповів, що найпотужніше ворог використовує артилерію - щодоби ворог загалом на Східному напрямку здійснює більше 1000 обстрілів, зокрема, за цю добу тільки на Бахмутському напрямку було 580 обстрілів всіма типами озброєння. "Ворог випускає від 40 до 60 тисяч снарядів по всьому напрямку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 серпня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог зосереджує основні зусилля з метою прориву української оборони на Куп'янському напрямку. Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно.

Маляр підкреслила, що Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога.

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