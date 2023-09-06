Держсекретар проведе зустрічі з президентом України та главою МЗС України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні прибув до Києва для зустрічей з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і має оголосити про виділення понад 1 мільярда доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця з Держдепартаменту США. Блінкен прибув до Києва нічним потягом із Польщі. Це вже його третій візит до столиці України з часу початку повномаштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

Очікується, що держсекретар США оголосить нове фінансування на підтримку України на понад 1 млрд доларів.

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Блінкен має зустрітися із Зеленським, від якого безпосередньо очікує отримати інформацію про зусилля України у відвоюванні землі довкола міста Бахмут.

Цей візит також відбувається на тлі вже четвертого місяця здійснення українського контрнаступу, коли політичні і воєнні лідери у Києві обговорюють новини про останні здобутки на фронті, особливо на півдні України.

За даними Reuters, візит Блінкена до України триватиме 2 дні.

Візити Блінкена до України

Раніше Блінкен відвідував Україну у квітні 2022 (разом з міністром оборони Ллойдом Остіном) і у вересні 2022 року.

Також Блінкен у березні 2022 року здійснив короткий візит для зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на кордоні з Польщею.

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