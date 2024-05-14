Держсекретар США наголосив, що Росія програє битву за контроль долі України впродовж 20 років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголошує, що російський диктатор Путін робить помилку, коли думає, що час на його боці, оскільки Україна рухається вперед і зрештою здобуде успіх. Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час виступу в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського.

"Інколи ми чуємо, що час на стороні Путіна, що у Росії більше населення, і що готовність Путіна кидати більше росіян в м'ясорубку, творцем якої він є, з пошуком більшої кількості російських ресурсів з метою намагання сильнішого підкорення України означає, що Росія не може програти. Насправді, Росія програє битву за контроль долі України впродовж 20 років. І Путін помиляється. Час на боці України", - сказав Блінкен.

Зокрема, як пояснив держсекретар США, з кожним місяцем, що минає, спільними зусиллями виконується робота з наближення України до членства в Європейському Союзі і НАТО, Україна підписує більше двосторонніх безпекових угод, нарощує оборонне виробництво та випускає більше передового озброєння, зміцнює економіку і укріплює демократію.

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"Поки війна триває, Росія повертається у минуле з часом, а Україна рухається вперед", - наголосив Блінкен.

Недооцінка Путіним українців

Він висловив упевненість, що Україна продовжить рухатися цим шляхом та зрештою здобуде успіх, у тому числі завдяки народу України.

"Один момент, який Путін завжди недооцінює, але українці розуміють до глибини душі, - це лють, з якою вільні люди відстоюватимуть своє право визначати власну долю", - сказав Блінкен.

Також держсекретар США прокоментував рішення посилити мобілізацію в Україні.

"Ваша нещодавня мобілізація була складним рішенням, але необхідним. Захисники, які так мужньо утримують лінії більше двох років, потребують допомоги. Вони потребують відпочинку", - підкреслив Блінкен.

Зокрема, дипломат вважає, що це рішення дозволить вирішити дві задачі: забезпечити армію додатковими військовими для боротьби із силами російських загарбників, а також зміцнити оборону, створити більше підрозділів і вести боротьбу з російським агресором.

"Нині наша спільна задача полягає у тому, щоби забезпечити Україні стійкість і помітну стратегічну перевагу для того, аби Україна добивалася успіху на полі бою не лише сьогодні, а й стримувала та оборонялася від атак у майбутньому", - наголосив Блінкен.

Допомога США Україні

Він нагадав слова президента США Джо Байдена, що Сполучені Штати прагнуть, аби Україна виграла, і що Америка налаштована допомогти добитися цього.

"В короткостроковій перспективі Сполучені Штати і десяток інших країн доставлять Україні необхідну допомогу. І ми надамо її вам швидко. Ми збираємося допомогти вам стримати російські атаки, ускладнити їм можливість завдавати по вам удари, і будемо зберігати Чорне море відкритим, щоби ви продовжували розвиток економіки і продовжували забезпечувати світ продовольством", - сказав Блінкен.

Він додав, що США залишаться на боці України "доти, доки безпека, суверенітет та здатність України вибирати свій власний шлях не будуть гарантовані".

Заяви Блінкена у Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США наближають Україну до НАТО і згодом введуть її до Альянсу. При цьому, за його словами, західні союзники Києва мають зробити ще один важливий крок - змусити РФ заплатити за відновлення та реконструкцію України.

Також Блінкен зазначив, що Україна має перемогти корупцію раз і назавжди, адже "перемога на полі бою не допустить перетворення України на частину Росії".

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