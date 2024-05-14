Державний секретар США Ентоні Блінкен наголошує, що російський диктатор Путін робить помилку, коли думає, що час на його боці, оскільки Україна рухається вперед і зрештою здобуде успіх. Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час виступу в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського.
"Інколи ми чуємо, що час на стороні Путіна, що у Росії більше населення, і що готовність Путіна кидати більше росіян в м'ясорубку, творцем якої він є, з пошуком більшої кількості російських ресурсів з метою намагання сильнішого підкорення України означає, що Росія не може програти. Насправді, Росія програє битву за контроль долі України впродовж 20 років. І Путін помиляється. Час на боці України", - сказав Блінкен.
Зокрема, як пояснив держсекретар США, з кожним місяцем, що минає, спільними зусиллями виконується робота з наближення України до членства в Європейському Союзі і НАТО, Україна підписує більше двосторонніх безпекових угод, нарощує оборонне виробництво та випускає більше передового озброєння, зміцнює економіку і укріплює демократію.
"Поки війна триває, Росія повертається у минуле з часом, а Україна рухається вперед", - наголосив Блінкен.
Недооцінка Путіним українців
Він висловив упевненість, що Україна продовжить рухатися цим шляхом та зрештою здобуде успіх, у тому числі завдяки народу України.
"Один момент, який Путін завжди недооцінює, але українці розуміють до глибини душі, - це лють, з якою вільні люди відстоюватимуть своє право визначати власну долю", - сказав Блінкен.
Також держсекретар США прокоментував рішення посилити мобілізацію в Україні.
"Ваша нещодавня мобілізація була складним рішенням, але необхідним. Захисники, які так мужньо утримують лінії більше двох років, потребують допомоги. Вони потребують відпочинку", - підкреслив Блінкен.
Зокрема, дипломат вважає, що це рішення дозволить вирішити дві задачі: забезпечити армію додатковими військовими для боротьби із силами російських загарбників, а також зміцнити оборону, створити більше підрозділів і вести боротьбу з російським агресором.
"Нині наша спільна задача полягає у тому, щоби забезпечити Україні стійкість і помітну стратегічну перевагу для того, аби Україна добивалася успіху на полі бою не лише сьогодні, а й стримувала та оборонялася від атак у майбутньому", - наголосив Блінкен.
Допомога США Україні
Він нагадав слова президента США Джо Байдена, що Сполучені Штати прагнуть, аби Україна виграла, і що Америка налаштована допомогти добитися цього.
"В короткостроковій перспективі Сполучені Штати і десяток інших країн доставлять Україні необхідну допомогу. І ми надамо її вам швидко. Ми збираємося допомогти вам стримати російські атаки, ускладнити їм можливість завдавати по вам удари, і будемо зберігати Чорне море відкритим, щоби ви продовжували розвиток економіки і продовжували забезпечувати світ продовольством", - сказав Блінкен.
Він додав, що США залишаться на боці України "доти, доки безпека, суверенітет та здатність України вибирати свій власний шлях не будуть гарантовані".
Заяви Блінкена у Києві
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США наближають Україну до НАТО і згодом введуть її до Альянсу. При цьому, за його словами, західні союзники Києва мають зробити ще один важливий крок - змусити РФ заплатити за відновлення та реконструкцію України.
Також Блінкен зазначив, що Україна має перемогти корупцію раз і назавжди, адже "перемога на полі бою не допустить перетворення України на частину Росії".
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