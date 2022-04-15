Найбільшу кількість споживачів намагатимуться під'єднати до мережі живлення до кінця квітня.

Близько 40 тисячам домівок у Київській області повернуто електропостачання.

Про це повідомив енергетик компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Що стосується Київської області, то в нас роботи тут тривають щодо відновлення після звільнення з 3 квітня, …вже надали світло близько 40 тис. домівок. Ми безперервно працюємо, щоб завершити процес якомога швидше", - сказав він.

До відновлення електропостачання на Київщині залучено бригади з Київських регіональних мереж, Києва, Одеси та Дніпра.

"Після огляду ми побачили, що багато пошкоджених ліній електропередач… трансформаторних підстанцій і, тому ми залучили бригади не тільки з "Київських регіональних мереж", а й з Одеси та Дніпра, з Києва допомагають бригади", - розповів Сахарук.

Найбільшу кількість споживачів, за його словами, намагатимуться підключити до мережі живлення до кінця квітня.

"Будуть ділянки, які будуть заживлюватись пізніше, тому що там потрібно виготовляти обладнання і вести його. Але, зараз зробимо все можливе, щоб резерви заживити", - додав енергетик.

Нагадаємо, на Київщині, Чернігівщині та Сумщині Укравтодор очистив близько 200 кілометрів доріг.

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