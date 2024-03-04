Росіяни переоцінюють свої успіхи на цьому напрямку, використовуючи старі карти.

Українські воїни успішно відбивають атаки російських загарбників на захід від Авдіївки, використовуючи недоліки російської армії.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), про це заявляються російські військові блогери. Зокрема, один з "воєнкорів" заявив, що в деяких російських мотострілецьких підрозділах немає гранатометів, необхідних для ураження української бронетехніки.

Ба більше, той же мілблогер заявив, що російське командування продовжує використовувати неточні карти, які переоцінюють російський контроль над місцевістю.

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Натомість ресурс DeepState інформує, що станом на 3 березня село Орлівка не перебувало під повним контролем росіян. Втім, між Тоненьким і Орлівкою ворог дещо покращив своє тактичне становище.

Оборона ЗСУ біля Авдіївки - що повідомлялося

Як писав BILD, українські захисники вибудували оборону вздовж водойм на захід від Авдіївки.

Повідомлялося, що з моменту виходу ЗСУ з Авдіївки російські окупанти просунулися на відстань до 5 км, захопивши села Степове, Північне, Ласточкине та Водяне.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки у російських окупантів виникла ейфорія, вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони майже цілодобово.

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