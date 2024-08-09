Він заявив, що "ворог" задіяв "психологічний спецназ".

За кілька десятків кілометрів від кордонів російського міста Курчатов, у якому розташована Курська атомна електростанція, тривають бойові дії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова міста Ігор Корпунков. "Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації. Проте всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі", - написав він.

За його словами, "ворог" використовує не тільки бойове озброєння, а й "психологічний спецназ", щоб посіяти паніку серед населення, створивши некеровану ситуацію і хаос. Як відомо, МНС Росії віднесло обстановку в Курській області до "надзвичайної ситуації федерального характеру". "

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Бої в Курській області

Як відомо, 6 серпня на території російського регіону активізувалися бойові дії. Росія звинуватила Україну в "провокації", в українському Генштабі ЗСУ не робили офіційних заяв.

Сьогодні в мережі повідомили, що неподалік від Рильська було завдано удару по колоні російських військових, втрати можуть бути величезними.

У мережі пишуть про успішне просування українських військ, проте офіційної інформації про ситуацію в регіоні немає.

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