Нині такий прапор в Білорусі заборонений.

На українсько-білоруському кордоні наші бійці вирішили вивісити білоруський прапор поряд з нашим синьо-жовтим. Проте замість офіційного прапора обрали історичний - біло-червоно-білий, який нині у республіці Білорусь заборонений. Утім саме він нині майорить на спільній межі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, це вже не вперше наші прикордонники надсилають своєрідні послання білоруським колегам. Раніше був російський Валера, підвішений неподалік кордону, як нагадування окупантам, що на них чекає на нашій землі. Ще раніше білоруси скаржилися на начебто образливі жести у їхній бік з боку українців.

Як українські прикордонники тролять білоруських колег

Раніше білоруси скаржилися на загрозливі й непристойні жести з української сторони. Ба більше, вони стверджували, що нібито прикордонники України вкрали один зі знаків.

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Також білоруські прикордонники скаржилися, що українські колеги встановили в лісі манекен в російській формі й назвали його Валера.

Згодом ображені прикордонники Білорусі встановили білборди на кордоні з Україною з написами "Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів" та "Білорусь пам'ятає" й кадрами Другої світової війни.

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