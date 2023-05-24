Раніше президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у Бахмуті близько 100 тисяч своїх військових.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Бахмут став м'ясорубкою для російських сил.

Під час телефонного брифінгу 24 травня Кірбі зауважив, якою ціною для РФ дались бої за маленький населений пункт. "Цей наступ (на Бахмут), фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою", - цитує представника Білого дому "Укрінформ".

Оціночні цифри, озвучені Вашингтоном про втрати росіян під Бахмутом ще на початку травня, є точними, сказав Кірбі. Однак відтоді росіяни щоденно втрачали ще більше сил.

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Бої за Бахмут і втрати РФ - головне

Станом на вечір 24 травня у Бахмуті та передмісті тривають жорстокі бої. Однак тепер, за словами експерта Олександра Коваленка, міські бої перейшли у фазу артилерійських дуелей.

У відповідь на успішні контратаки ЗСУ біля Бахмута росіяни почали перекидати на фланги додаткові сили.

Водночас протягом дня у Міноборони спостерігали зниження інтенсивності боїв у Бахмуті та поблизу міста. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли.

Відомо, що українські захисники контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста.

Попри ці складнощі, і Маляр, і командувач Східним угрупуванням Олександр Сирський констатують певне просування Збройних сил України.

Всього у боях за Бахмут Росія втратила близько 100 тисяч своїх солдатів, зазначив президент США Джо Байден кілька днів тому.

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