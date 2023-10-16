Спецназ Головного управління розвідки Міністерства України відправили в Бахмут для підтримки підрозділів ЗСУ, коли це був найгарячіший напрямок. Окупанти обстрілювали місто з усіх боків.
"Там було дуже важко. Ми з перших днів відразу заїхали на контактні позиції. Ми повинні були зміцнити існуючі позиції ЗСУ, а також просуватися. Фактично вся штурмова діяльність повинна була бути за нами. Тобто ми проводимо зачистку кварталу за кварталом, далі підтягується зміцнення від ЗСУ разом з нашими, які можуть надати підтримку, якщо ми застрягли і не можемо просуватися далі. Це все було за підтримки і ЗСУ, і артилерійських підрозділів, і ССО", – розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв'ю "РБК-Україна".
При цьому він вказав, що росіяни все ж продавили позиції ЗСУ, але це була робота спеціального бойового підрозділу ГРУ Росії, а не найманців ПВК "Вагнера".
"Вони прибули до Бахмута в першій половині січня. Вогневий контакт у нас був на відстані 5-10 метрів. Грубо кажучи, вони від нас сиділи через паркан. Це був найближчий контакт з ворогом у моєму досвіді. Наша арта нас всіляко підтримувала, але в противника була кількісна перевага, міни просто сипалися градом одна за одною", – згадує боєць.
За його словами, це вороже угруповання чи не найсильніше в армії РФ, а в Бахмуті було кілька сотень таких бійців.
"Головним чином, це саме вони і продавлювали наші позиції в Бахмуті. У них, як і у нас, не було ніяких розпізнавальних знаків або документів при собі. Але вони контрастували на тлі інших. У разі відступу з позицій вони відразу намагалися забирати і своїх поранених і "200-х". Там же були і "вагнерівці". Але ти знав, чого від них очікувати. Але от коли підключилися ГРУ, то було складно, оскільки вони показали ще більшу результативність, ніж професійні "Вагнера", – підсумував спецназівець.
Бої за Бахмут - останні новини
Російські окупанти довгі місяці намагалися захопити Бахмут. Місто майже повністю знищене, тому українські підрозділи вийшли з нього і зайняли позиції на флангах.
132 жовтня начальник прес-служби східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш повідомив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступ. За одну добу українські захисники просунулися на сотні метрів.