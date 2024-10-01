Шляхи евакуації з Вугледара в напрямку південної лінії фронту відрізані, а запаси вичерпуються, пише видання.

Сотні українських військових могли потрапити в пастку у Вугледарі Донецької області. Російські окупанти близькі до оточення міста.

Про це пише видання The Telegraph. Один з українських солдатів із 72 ОМБр розповів військовому Станіславу Бунятову, що шляхи евакуації з Вугледара перерізані, а запаси продовольства, боєприпасів і пального закінчуються.

"Ситуація у Вугледарі, м'яко кажучи, складна. Атака зараз йде з трьох сторін", – поділився військовий.

Відео дня

За його словами, українським бронетранспортерам було занадто небезпечно їхати в бік дружніх позицій через російську артилерію та атаки безпілотників. Та окремі підрозділи все ж намагаються непомітно вислизнути з російського оточення вночі.

"В середньому, якщо 10 осіб виходять з міста групами, то доходять четверо-шестеро", – сказав він.

Зазначається, що заяви солдатів були опубліковані наступного дня після того, як вище українське командування відкликало командира 72-ї бригади, яка захищала Вугледар. Полковник Іван Винник користується великою повагою і був представлений до підвищення. Проте є думки і про те, що Винника відкликали, оскількийого потрібно було "врятувати" до того, як місто буде втрачено.

Вугледар, розташований на південному краю лінії фронту, що проходить через східний Донбас, називають українською фортецею, оскільки за весь час війни РФ проти України він ніколи не був захоплений. Однак зараз російські військові блогери заявляють, що окупаційні війська РФ його майже оточили. Деякі офіційні особи РФ повідомили, що під Вугледар перекинуто 5 тисяч окупантів на тлі планування великого наступу.

Навіть українські та нейтральні інформаційні джерела повідомляють, що Вугледар, розташований на височині над важливою дорогою зі сходу на захід, скоріш за все, впаде, пише видання.

Український Telegram-канал DeepState підтвердив, що Росія відправила регулярні війська і сили спеціального призначення в якості підкріплення в цей район. Водночас OSINT-аналітик Aggregator каже, що Україна "можливо, намагалася утримати Вугледар довше, ніж це було оперативно можливо".

Довоєнне населення міста Вугледар становило близько 14 000 осіб. Якщо воно впаде, це буде найбільш значущим успіхом путінських військ на полі бою з моменту захоплення Авдіївки Донецької області в лютому.

Битва за Вугледар: важливі новини

За Вугледар Донецької області точаться важкі бої. Ворог руйнує КАБами багатоповерхівки, які тримають Сили оборони, і заходить на руїни. До того ж, окупанти перекривають логістику, і у цьому головна проблема для українськи захисників, каже військовослужбовець Збройних сил України, політолог Кирило Сазонов.

Раніше NYT описало, які наслідки буде мати втрата міста. За словами українських військових, це ускладнить оборону Покровська і посилить російські лінії постачання.

Вас також можуть зацікавити новини: