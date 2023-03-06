ЗСУ можуть повторити тактику відведення військ, яку раніше українські сили застосували при відступі з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Військове командування України, ймовірно, прийняло рішення про обмежене тактичне відведення військ на найгарячішій ділянці фронту в Бахмуті через руйнування місцевого залізничного мосту, який пролягає через річку на північному сході міста (про це свідчать нещодавні геолокаційні кадри).

При цьому говорити, що ЗСУ вирішили остаточно вийти з Бахмуту поки що рано, вважають в Американському інституті вивчення війни ISW. Аналітики констатують, що станом на 5 березня сили ПВК "Вагнер" просунулися в північно-східній частині Бахмута в районі залізничної станції Ступки.

"Український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута, а російські блогери стверджували, що "Вагнер" відтіснив українські позиції до центральної частини Бахмута. Поки незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка", – йдеться у звіті.

В ISW підкреслюють, що до цього моменту ЗСУ обрали правильну тактичну стратегію про оборону міста, адже таким чином українські сили продовжують знищувати російську живу силу і техніку тоді, як самі не мають надмірних втрат.

В Інституті війни вважають, що навіть при рішенні про остаточне виведення військ з Бахмута, ЗСУ навряд чи полишать місто відразу: вони будуть використовувати тактику виснаження проти російських сил, максимально затягуючи виведення військ міськими боями. Це, швидше за все, достатньою мірою прорідить російські сили, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Тоді окупанти були вже не в змозі вести будь-які наступальні операції в Луганській та Донецькій областях влітку 2022 року через втрати в особовому складі військ.

"Російські війська навряд чи швидко отримають значні територіальні успіхи при веденні війни в місті, яка зазвичай вигідна для тих, хто обороняється, і може дозволити українським військам завдати значних втрат наступаючим російським підрозділам, навіть якщо українські війська будуть активно відступати", - зазначають там.

Також в ISW кажуть, що міські умови Бахмута й особливості місцевої території можуть зіграти на руку українським силам, якщо їм вдасться закріпитися на лінії північно-західної околиці міста (біля селища хромове до траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка).

Стратегічна роль українського Бахмута

Раніше експерти оцінили стратегічну важливість утримання Бахмута для ЗСУ. Як зазначив колишній глава Генерального штабу Великобританії генерал Річард Даннатт, Бахмут фактично став "ковадлом", яке зламало безліч життів ворожих солдатів. Однак зараз для українських військових є сенс відійти на більш захищену лінію в Донецькій області.

Зі свого боку експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що зруйнований Бахмут вже виконав своє завдання в цій війні - неабияк прорідивши ряди ворожої армії. Він вважає, що можливий вихід ЗСУ з Бахмута не сприятиме прориву російської армії вглиб українських територій.

Тим часом військовий льотчик-інструктор Роман Світан каже, що в разі відведення українських сил з Бахмута, ВСУ, швидше за все, закріпляться в районі Часового Яру.

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