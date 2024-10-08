Словаки почали збір після того, як уряд країни відмовився дати гроші на ініціативу Чехії зі збору на снаряди для ЗСУ.

В Україну приїхали вантажівки з боєприпасами для ЗСУ. Гроші на них зібрали 70 тис. громадян Словаччини.

Як повідомив медіаресурс Noviny, ініціатор збору Федор Блащак розповів, що шість вантажівок відвезли 135 палет зі 122 тоннами боєприпасів.

У рамках акції "Боєприпаси для України" словаки загалом зібрали 4,5 млн євро, але поки що використано 4 млн євро, решту 500 тис. витратять на закупівлю боєприпасів для гранатометів, які будуть доставлені в Україну до кінця року.

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Блащак додав, що в перерахунку на душу населення Словаччина пожертвувала на воєнні потреби України більше, ніж Канада.

"7 жовтня - великий день, на який ми чекали з самого початку, коли розпочали збір боєприпасів. Це був чіткий сигнал від словаків. 70 тис. громадян долучилися до цього збору та продовжують робити регулярні пожертви на боєприпаси, щоб Україна могла захиститися від агресора", - ппрокоментував , Маріан Кулич.

Кампанію "Боєприпаси для України" запустили після того, як уряд Словаччини вирішив не приєднуватися до ініціативи Чехії зі збору грошей на снаряди для ЗСУ.

Словаччина і Україні

Між Україною і Словаччиною досить напружені відносини. Так, 7 жовтня, прем'єр-міністри Денис Шмигаль та Словаччини Роберт Фіцо провели зустріч в Ужгороді. Під час візиту скандальний словацький прем'єр заявив, що не проти вступу України в Європейський союз, але досить "холодно" ставиться до членства країни в НАТО.

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