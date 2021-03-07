На Донбасі з початку доби ворог 5 разів порушив режим тиші, бойових втрат серед українських воїнів немає.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.
Читайте такожСнайпер окупантів тяжко поранив українського військового на Донбасі (відео)«Протягом поточної доби, 7 березня, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню», - зазначається у повідомленні.
Так, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Захисники України вогнем у відповідь дали гідну відсіч.
Вогнева активність ворога спостерігалась неподалік населеного пункту Лебединське, де російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по позиціям Збройних сил України з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета.
Біля населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації та її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне - здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.
Також нагадується, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.
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